22-летняя украинка проведет бой за титул чемпионки смешанных единоборств: анонс поединка Гоцык – Сормова

Реванш за титул чемпионки мира WWFC в весе до 52 кг

Светлана Гоцык - одна из самых ярких украинских спортсменок

21 сентября в киевском Дворце спорта пройдет международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15, главным событием которого станет долгожданный реванш чемпионки мира по версии WWFC в весе до 52 кг Магдалены Сормовой из Чехии и бывшей обладательницы этого титула украинки Светланы Гоцык.

22-летняя Светлана Гоцык из Каменского по прозвищу "Птица Феникс" стала любимицей украинских почитателей ММА после того, как в июне 2017 года завоевала чемпионский пояс лиги WWFC. Ее бой против француженки Саманты Жан-Франсуа превратился в настоящий триллер и стал украшением турнира WWFC 7, подарив зрителям яркие эмоции. Не менее зрелищной выдалась и первая защита титула, когда Светлана выиграла по очкам 25-минутный боевой марафон у чешки Симоны Сукуповой.

А вот с Магдаленой Сормовой, еще одной представительницей Чехии, у Гоцык не получилось. В июне 2018 года главное событие турнира WWFC 11 повергло трибуны Дворца спорта в шоковое молчание – Сормова по-хозяйски устремилась прямо на Светлану, перевела ее в партер и провела болевой прием на руку, вынудив украинку сдаться уже вскоре после начала первого раунда.

Реклама

К неудаче Гоцык отнеслась философски, принявшись исправлять ошибки и работать в зале пуще прежнего. Теперь у нее появилась новая цель – поквитаться с обидчицей и вернуть титул.

Светлана вернулась в гексагон спустя три с половиной месяца в рамках турнира WWFC 12. Украинка камня на камне не оставила от соперницы из Кыргызстана Умуткан Айтиевой. Левый боковой в голову в исполнении Светланы поставил жирную точку уже в первом раунде.

В тренде Суд арестовал подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко

А в марте 2019 года на турнире WWFC 14 Гоцык продлила победную серию, не оставив шансов бразильянке Эдне Оливейре. Светлана вновь завершила встречу в свою пользу уже в стартовой пятиминутке, только на этот раз болевым приемом на руку.

Сормова тем временем тоже не сидела без дела. На том же турнире WWFC 14 она впервые успешно отстояла чемпионское звание, выиграв раздельным решением судей у француженки Эвы Дуарте по итогам пяти раундов. А в мае благополучно дебютировала в крупнейшем женском промоушене мира Invicta FC, одержав победу по очкам в трех раундах над американкой Кай Хансен.

К предстоящему реваншу Гоцык подходит с послужным списком из 12 побед (3 нокаутами, 8 приемами, 1 по очкам) и 4 поражений (1 нокаутом, 2 приемами, 1 по очкам). На счету Сормовой – 8 побед (2 нокаутами, 4 приёмами, 2 по очкам) и 1 поражение (по очкам).

Ранее мы писали, что девушка-боец UFC прошла взвешивание полностью голой: ее трясло от изнеможения. На турнире UFC Fight Night 155 в США поединок с участием Аспен Лэдд будет главным событием вечера, но за сутки до боя на девушку было жалко смотреть.

Алина Шатерникова – о женском боксе и Василие Ломаченко:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама