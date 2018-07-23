Там платят другие гонорары: в команде Усика нашли плюс от перехода в супертяжелый вес

Смена весовой категории – вызов для Усика, а они его мотивируют

Катмен абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Росс Анбер считает, что его боец готов к переходу в супертяжелый вес. Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале всемирно боксерской Суперсерии и завоевал трофей Мохаммеда Али.

"Все мои слова – чистая спекуляция. Вызовы мотивируют Усика. Он не боится драться с мощными панчерами. И, думаю, переход в супертяжелый вес – хороший вызов для Усика. Тем более, там платят другие гонорары. Перед боем с Гассиевым шансы на победу расценивались 50 на 50, но Усик победил легко. Кто еще в первом тяжелом весе может обеспечить большие гонорары? Думаю, такого парня мы победили, а других таких здесь нет", – сказал Анбер.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.