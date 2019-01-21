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Тайсон Фьюри намерен провести 12 боев в 12 странах

Сегодня, 15:11

Экс-чемпион мира решил добиться настоящего признания во всем мире

Тайсон Фьюри намерен покорить мир
Тайсон Фьюри намерен покорить мир. Фото: AFP
Тайсон Фьюри намерен провести 12 боев в 12 странах //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c4/cda/5c45c4cda173e.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c4/cda/5c45c4cda173e.jpg Бокс Экс-чемпион мира решил добиться настоящего признания во всем мире

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) анонсировал свое мировое турне. Он собирается провести ближайшие 12 поединков в разных странах мира. Фьюри считает, что только так можно добиться настоящего признания, оставить после себя наследие.  

"Великий тренер Эмануэль Стюард как-то сказал мне, что если действительно хочешь стать великим бойцом, легендой, то нельзя проводить все бои дома. Нужно путешествовать по миру, стать таким себе "воином дорог", драться на территории оппонента. Я уже боксировал в Германии, Ирландии, Канаде, Англии и США. Я вам не Джошуа, который никогда не боксировал за пределами Британии.

Я предлагаю мировое турне. 12 стран - 12 боев. Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Нигерия, Испания... Мировое турне "воина дорог" Тайсона Фьюри. Круто сделать что-то такое, чего никто не делал прежде. Вот это, я понимаю, наследие! Я серьезно! Это моя мечта. В боксе я добился всего. Так почему бы не следовать за своей мечтой?"

Напомним, что в начале декабря бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер завершился вничью. Уайлдер сохранил чемпионский пояс WBC и согласился дать реванш Фьюри.

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