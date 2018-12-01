Тайсон Фьюри оказался на 20 кг тяжелее Деонтея Уайлдера

В субботу, 1 декабря, на арене Staples Center в Лос-Анджелесе пройдет бой между чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и экс-чемпион мира Тайсоном Фьюри. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC. По данным Telegraph, Фьюри получит за бой 10 млн долларов, а Уайлдер – 14 млн.

Накануне боя спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Фьюри перевесил Уайлдера на 20 кг. Вес Фьюри составил – 116,3 кг, в то время как весы под непобежденным американцем показали – 96,3 кг.

Ранее боксеры едва не подрались на пресс-конференции. Уайлдер и Фьюри воздерживались от оскорблений друг друга в ходе ответов на вопросы журналистов, на по ходу дуэли взглядов Деонтей начал выкрикивать обещания отправить соперника в нокаут. После этого между боксерами и представителями их команд произошла потасовка.

30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Его рост – 206 сантиметров, размах рук – 216 см. В рейтинге действующих боксеров тяжеловесов занимает пятое место.

32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. Рост американца – 201 см, размах рук – 211 см, а в рейтинге он занимает второе место после Энтони Джошуа.