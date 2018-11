Уайлдер и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции

Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри чуть не подрались между собой на пресс-конференции, посвященной их грядущему бою, который пройдет 1 декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Уайлдер и Фьюри воздерживались от оскорблений друг друга в ходе ответов на вопросы журналистов, на по ходу дуэли взглядов Уайлдер начал выкрикивать обещания отправить соперника в нокаут. После этого между боксерами и представителями их команд произошла потасовка.

Напомним кону в бою между Уайлдером и Фьюри будет стоять чемпионский пояс по версии WBC.

Deontay Wilder and Tyson Fury go at it on stage during their final press conference #WilderFury pic.twitter.com/NQg6rHzbV6