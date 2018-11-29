Уайлдер и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции

Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри чуть не подрались между собой на пресс-конференции, посвященной их грядущему бою, который пройдет 1 декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Уайлдер и Фьюри воздерживались от оскорблений друг друга в ходе ответов на вопросы журналистов, на по ходу дуэли взглядов Уайлдер начал выкрикивать обещания отправить соперника в нокаут. После этого между боксерами и представителями их команд произошла потасовка.

Напомним кону в бою между Уайлдером и Фьюри будет стоять чемпионский пояс по версии WBC.

Deontay Wilder and Tyson Fury go at it on stage during their final press conference #WilderFury pic.twitter.com/NQg6rHzbV6 — BT Sport (@btsport) 28 ноября 2018 г.

Фьюри впервые после 2,5-летнего перерыва вернулся на ринг в этом июне, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде. В середине августа он по очкам победил итальянца Франческо Пьянету. 30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Его рост – 206 сантиметров, размах рук – 216 см. В рейтинге действующих боксеров тяжеловесов занимает пятое место.

Уайлдер, в свою очередь, в последний раз выходил на ринг в этом марте – он в 10-м раунде техническим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса. 32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. Рост американца – 201 см, размах рук – 211 см, а в рейтинге он занимает второе место после Энтони Джошуа.