Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Уайлдер дважды побывал в нокдауне, а в седьмом раунде рефери остановил бой по просьбе команды американца

В Лас-Вегасе завершился один из самых ожидаемых поединков года – Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него чемпионский пояс по версии WBC. Мы провели онлайн боя Уайлдер – Фьюри. Рефери остановил бой в седьмом раунде после того, как Фьюри зажал своего соперника в углу и начал наносить мощные удары, а команда Уайлдера выбросила белое полотенце.

Перед боем эксперты считали, что если поединок завершится досрочно, то, вероятнее, победителем будет американский боксер. А вот победу по очкам прочили британцу. На деле же Тайсон Фьюри с первого раунда захватил контроль над рингом, он много атаковал и дважды отправлял Уайлдера в нокдаун – в третьем и пятом раундах. На момент остановки боя Фьюри лидировал в наших записках со счетом 59:52, т.е. американца от поражения мог спасти только "лаки панч".

Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters Реклама

В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Напомним, что этот поединок стал реваншем. В первом бою, который прошел в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. И тогда дважды в нокдауне побывал Тайсон Фьюри.

После сегодняшнего боя в активе 31-летнего Тайсона Фьюри стало 30 побед при одной ничьей – британец сохранил статус непобежденного боксера. В свою очередь, 34-летний Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах и 1 ничьей.

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама