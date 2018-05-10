Тайсон Фьюри поразил своей физической формой и трусами

Сегодня, 14:29

Британский супертяж готовится вернуться на ринг

Тайсон Фьюри перед началом тренировок. Фото Instagram
Тайсон Фьюри перед началом тренировок. Фото Instagram

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA  Тайсон Фьюри вернул себе боксерскую лицензию и спустя три года может снова выйти на боксерский ринг. С момента возобновления тренировок британец сбросил уже более 50 килограммов лишнего веса. Фото, демонстрирующие его новую форму, Фьюри выложил у себя в Instagram.

Тем не менее, не меньше ажиотажа в сети вызвало и белье британца – боксер сфотографировался в экстраординарных трусах, больше смахивающее на костюм для бразильского карнавала.

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Следующий бой Фьюри должен провести в Манчестере 9 июня. Соперник пока неизвестен

Фьюри в своем последнем бою в ноябре 2015 года победил украинца Владимира Кличко по очкам и завоевал титулы чемпиона мира. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования.

В недавнем интервью Фьюри признался, что после победы над Кличко хотел сброситься с моста.
бокс, Тайсон Фьюри

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Источники:

AllBoxing, Сегодня|Спорт

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