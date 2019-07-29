Тело погибшего российского боксера никак не могут вывезти из США

Отправка тела российского боксера Максима Дадашева из США в Россию задерживается на несколько дней. Задержка обусловлена проблемами с документами. Ожидается, что тело российского спортсмена Максима Дадашева должны были перевезти на родину во вторник, 30 июля, однако из-за проблем с документами вопрос был отложен до 31 июля или первого августа.
Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. Ему сделали операцию и у боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа.
Также отметим, что Александр Усик выразил свои соболезнования близким российского боксера Максима Дадашева (13-1, 11 КО) и посвятил умершему россиянину стих. Максиму Дадашеву было 28 лет. Россиянин умер после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.
Ранее в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко:
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