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Тело погибшего российского боксера никак не могут вывезти из США

Сегодня, 14:06

Погибшего Максима Дадашева не доставят в Россию во вторник

Максим Дадашев

Максим Дадашев / Фото: Instagram

Тело погибшего российского боксера никак не могут вывезти из США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2 Бокс Погибшего Максима Дадашева не доставят в Россию во вторник

Отправка тела российского боксера Максима Дадашева из США в Россию задерживается на несколько дней. Задержка обусловлена проблемами с документами. Ожидается, что тело российского спортсмена Максима Дадашева должны были перевезти на родину во вторник, 30 июля, однако из-за проблем с документами вопрос был отложен до 31 июля или первого августа.

Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу.  Ему сделали операцию и у боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа.

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Также отметим, что Александр Усик выразил свои соболезнования близким российского боксера Максима Дадашева (13-1, 11 КО) и посвятил умершему россиянину стих. Максиму Дадашеву было 28 лет. Россиянин умер после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.

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смерть бокс Максим Дадашев

Источник: ТАСС

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