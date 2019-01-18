Титулованному российскому боксеру грозит тюремный срок за избиение женщины
На первом слушании в суде Сергей Ковалев не признал свою вину
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев предстанет перед судом по делу об избиении женщины. Как сообщает TMZ.com, 35-летнему российскому боксеру грозит до четырех лет тюрьмы. Ковалев был арестован 9 июня в Калифорнии. Потерпевшая женщина заявила, что боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она не ответила ему взаимностью.
После этого он проследовал за ней и ударил в лицо, из-за чего она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. На первом слушании дела Ковалев не признал себя виновным. Следующее заседание суда намечено на март.
Напомним, что 2 февраля в штате Техас Ковалев проведет поединок-реванш с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Элейдером Альваресом из Колумбии.
Первый бой в августе прошлого года завершился победой Альвареса нокаутом в седьмом раунде.
Напомним, что после двух поражений подряд от Андре Уорда, Ковалев в своем следующем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.Затем Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. А в августе Ковалев нокаутом проиграл Альваресу, после чего задумался о завершении карьеры, но в итоге решил с этим повременить.
Вы сейчас просматриваете новость " Титулованному российскому боксеру грозит тюремный срок за избиение женщины". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ковалев передумал завершать карьеру и намерен провести реванш против Альвареса
О повторном поединке должны объявить 14 сентября
Сергей Ковалев проиграл нокаутом чемпионский пояс WBO
Новым чемпионом мира стал колумбиец Элейдер Альварес