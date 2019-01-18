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Титулованному российскому боксеру грозит тюремный срок за избиение женщины

Сегодня, 15:13

На первом слушании в суде Сергей Ковалев не признал свою вину

Сергей Ковалев
Сергей Ковалев. Фото: AFP
Титулованному российскому боксеру грозит тюремный срок за избиение женщины https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1d0/e9c/5c41d0e9c05f8.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1d0/e9c/5c41d0e9c05f8.jpg Бокс На первом слушании в суде Сергей Ковалев не признал свою вину

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев предстанет перед судом по делу об избиении женщины. Как сообщает TMZ.com, 35-летнему российскому боксеру грозит до четырех лет тюрьмы. Ковалев был арестован 9 июня в Калифорнии. Потерпевшая женщина заявила, что боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она не ответила ему взаимностью.

После этого он проследовал за ней и ударил в лицо, из-за чего она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. На первом слушании дела Ковалев не признал себя виновным. Следующее заседание суда намечено на март.

Напомним, что 2 февраля в штате Техас Ковалев проведет поединок-реванш с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Элейдером Альваресом из Колумбии.

Первый бой в августе прошлого года завершился победой Альвареса нокаутом в седьмом раунде.

Напомним, что после двух поражений подряд от Андре Уорда, Ковалев в своем следующем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.Затем Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. А в августе Ковалев нокаутом проиграл Альваресу, после чего задумался о завершении карьеры, но в итоге решил с этим повременить.

бокс, Сергей Ковалев

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Источник:

Советский спорт

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