Ковалев передумал завершать карьеру и намерен провести реванш против Альвареса

Россиянин Сергей Ковалев проведет бой-реванш с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг колумбийцем Элейдером Альваресом. Изначально после поражения Альваресу Ковалев раздумывал о завершении карьеры.

"По моей информации состоится бой-реванш между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом. Официально о поединке сообщат 14 сентября", – написал на своей страничке в Twitter журналист канадского издания Journal de Montreal Матье Буле.

Напомним, 5 августа Ковалев проиграл колумбийцу техническим нокаутом в седьмом раунде в бою за защиту титула чемпионом мира.

Напомним, что после двух поражений подряд от Андре Уорда, Ковалев в своем следующем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

В предыдущем бою Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".