Ковалев передумал завершать карьеру и намерен провести реванш против Альвареса

Сегодня, 11:02

О повторном поединке должны объявить 14 сентября

Сергей Ковалев. Фото AFP
Сергей Ковалев. Фото AFP

Россиянин Сергей Ковалев проведет бой-реванш с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг колумбийцем Элейдером Альваресом. Изначально после поражения Альваресу Ковалев раздумывал о завершении карьеры.

"По моей информации состоится бой-реванш между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом. Официально о поединке сообщат 14 сентября", – написал на своей страничке в Twitter журналист канадского издания Journal de Montreal Матье Буле.

Напомним, 5 августа Ковалев проиграл колумбийцу техническим нокаутом в седьмом раунде в бою за защиту титула чемпионом мира.

Напомним, что после двух поражений подряд от Андре Уорда, Ковалев в своем следующем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

В предыдущем бою Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".
бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес

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Источник:

Sportbox

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