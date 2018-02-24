Тони Беллью вернется в первый тяжелый вес ради боя с Усиком

Экс-чемпион мира британец Тони Беллью после боя с Дэвидом Хэем намерен вернуться в первый тяжелый вес и провести поединок с победителем Всемирной боксерской суперсерии, при условии, что им будет украинец Александр Усик.

Беллью владеет статусом Champion Emeritus по версии WBC имеет право выйти на бой за титул WBC против действующего чемпиона этой организации в первом тяжелом весе.

"Если все будет хорошо, и я вернусь домой целым 5 мая, в мои намерения входит бой с победителем WBSS, при условии, что это Александр Усик. Я всегда хотел объединить титулы в первом тяжелом весе. Последним, кому это удалось, был Эвандер Холифилд.

Усик будет владеть всеми титулами, и когда он победит Гассиева, – если ему это удастся, это тяжелый бой, – я буду самым большим именем для него", – заявил Беллью boxingnewsonline.net.

Тем не менее, британец понимает, что бой против Усика будет для него нелегким и победу можно будет одержать только нокаутом: "Он боксирует лучше меня, но я убежден, что могу нокаутировать его, потому что он уязвим, и он даст мне шанс. Он несомненно перебоксирует меня, и мое лицо и руки будут разбиты, но, если я попаду по нему своим левым боковым, он упадет".

Напомним, что полуфинал WBSS Усик – Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. Украинский боксер стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBC.

В финале WBSS Александр Усик сразится с россиянином Муратом Гассиевым, который в полуфинале нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.