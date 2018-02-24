Тони Беллью вернется в первый тяжелый вес ради боя с Усиком

Сегодня, 11:02

Британец считает, что победить украинца он сможет только нокаутом

Тони Беллью. Фото AFP
Тони Беллью. Фото AFP

Экс-чемпион мира британец Тони Беллью после боя с Дэвидом Хэем намерен вернуться в первый тяжелый вес и провести поединок с победителем Всемирной боксерской суперсерии, при условии, что им будет украинец Александр Усик.

Беллью владеет статусом Champion Emeritus по версии WBC имеет право выйти на бой за титул WBC против действующего чемпиона этой организации в первом тяжелом весе.

"Если все будет хорошо, и я вернусь домой целым 5 мая, в мои намерения входит бой с победителем WBSS, при условии, что это Александр Усик. Я всегда хотел объединить титулы в первом тяжелом весе. Последним, кому это удалось, был Эвандер Холифилд.

Усик будет владеть всеми титулами, и когда он победит Гассиева, – если ему это удастся, это тяжелый бой, – я буду самым большим именем для него", – заявил Беллью boxingnewsonline.net.

Тем не менее, британец понимает, что бой против Усика будет для него нелегким и победу можно будет одержать только нокаутом: "Он боксирует лучше меня, но я убежден, что могу нокаутировать его, потому что он уязвим, и он даст мне шанс. Он несомненно перебоксирует меня, и мое лицо и руки будут разбиты, но, если я попаду по нему своим левым боковым, он упадет".

Напомним, что полуфинал WBSS Усик – Бриедис завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. Украинский боксер стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBC.

В финале WBSS Александр Усик сразится с россиянином Муратом Гассиевым, который в полуфинале нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.
бокс, Александр Усик, Тони Беллью

Вы сейчас просматриваете новость "Тони Беллью вернется в первый тяжелый вес ради боя с Усиком". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

AllBoxing

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото Getty

Тренер Гассиева назвал россиянина самым агрессивным соперником в карьере Усика

Вчера, 14:01

Украинец Александр Усик встретится с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)

Бокс

Александр Усик и Василий Ломаченко. Фото Instagram

Ломаченко отпраздновал юбилей зажигательным танцем с Усиком

17 Февраля, 23:24

Боксеры хорошо отпраздновали юбилей двукратного Олимпийского чемпиона
Загрузка...

Бокс

Александр Усик - Майрис Бриедис

Майрис Бриедис планировал завершить карьеру до боя с Усиком

9 Февраля, 11:57

Латвиец думал завершить карьеру в случае победы над украинцем

Бокс

Александр Усик. Фото K2 Promotions

Александр Усик выступил против решения президента МОК

8 Февраля, 13:49

Украинский чемпион считает, что нельзя исключать этот вид спорта из программы Олимпиады

Бокс

Александр Усик. Фото Instagram

Александр Усик о бое с россиянином: "Это не будет политикой, это будет боксом"

6 Февраля, 12:13

Украинский боксер встретится с Муратом Гассиевым в финале WBSS

Бокс

Первая дуэль взглядов Александра Усика и Мурата Гассиева. Фото Getty

Эксперты бокса: "Гассиев должен быть фаворитом, но Усик тоже чудовищно одарен"

5 Февраля, 15:35

Экспресс-анализ East Side Boxing о предстоящем поединке Усик - Гассиев
Загрузка...