Тренер Беллью: "Усика можно победить, это Гассиев дал ему возможность выглядеть суперменом"

Тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) Дэвид Колдуэлл в интервью IFL TV заявил, что абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) можно победить, и что он выглядит непобедимым только с противниками, имеющими стиль Мурата Гассиева.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

"По моему мнению, единственный большой бой для Тони Беллью, единственное испытание и мотивация – это бой с Усиком. Александр очень-очень хорош, но его можно победить, – убежден Колдуэлл. – Он пропускает удары. Гассиев был противником с таким стилем, при котором Усик засиял. Нужно это запомнить и принять к сведению. Усик – феноменален, не поймите меня неправильно, но Гассиев дал ему возможность выглядеть суперменом, бойцом, которого невозможно победить. Но это не так".

31-летний Усик провел на профессиональном ринге 15 боев и во всем одержал победу. 35-летний Тони Беллью провел 33 поединка: 30 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева. В свою очередь, в своем последнем поединке Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя.

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