Тренер назвал идеальный вес для Усика: "Он станет проблемой для здоровенных супертяжей"

Известный мексикано-американский тренер Абель Санчес убежден, что у украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) есть все, чтобы с успехом противостоять даже большим соперникам. Напомним, что 21 июля в Москве в финале Всемирной боксерской Суперсерии Усик уверенно перебоксировал подопечного Санчеса, россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

"Это будет исключительный супертяж. Я думаю, 225 фунтов (102,6 кг) – идеальный для него вес. Набрав мышечную массу, с его габаритами и мобильностью он станет большой проблемой для многих здоровенных супертяжей, медленных и даже вялых по сравнению с ним", – уверен Санчес.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.

Санчес признался, что не ожидал от Усика активности на протяжении всех 12 раундов боя с Гассиевым.

"Меня удивило, насколько хорошо он двигался, как для такого большого парня. Я удивился, каким занятым и активным он оставался на протяжении всех 12-ти раундов. Тем не менее, мы не будем искать оправданий, хотя еще до боя знали, что превосходство Усика в опыте сыграет большую роль. Так и случилось. Он лучше двигался и думал в ринге, что предопределило его легкую победу", – заключил тренер.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".