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Тренировка Усика с мячом: "Так улетит и Поветкин"

Сегодня, 22:33

Украинец показал, как отрабатывает взрывную силу перед дебютом в супертяжелом весе

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Getty Images
Тренировка Усика с мячом: "Так улетит и Поветкин" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/afc/715/5c4afc715d91b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/afc/715/5c4afc715d91b.jpg Бокс Украинец показал, как отрабатывает взрывную силу перед дебютом в супертяжелом весе

Александр Усик продолжает подготовку перед своим дебютом в супертяжелом весе. В сеть попало видео одной из недавних тренировок украинца, на которой он занимается "развитием взрывной силы и координации", а именно – отрабатывает удар с правой при помощи огромного мяча. Александр швыряет его с такой силой, что ловящему мяч в трех метрах от него тренеру по физподготовке не удается устоять на ногах. Он буквально отлетает в сторону. По поводу чего у болельщиков Александра Усика тут же родилась шутка: "Вот так же будет улетать после ударов Усика и Поветкин". Из других комментариев: "Стойку поменял на правшу, что ли?", "Есть моща!".

INSTAGRAM (@putsoff)

Впрочем, как мы уже сообщали, еще не факт, что следующим соперником украинского боксера станет именно Александр Поветкин. Россиянин избегает встречи с Усиком. Ранее сопромоутер украинца Эдди Херн о бое Усик – Поветкин говорил:  "Мы почти договорились. Фаны могут потирать руки". Теперь же, по словам Херна, проведение боя Усика с Поветкиным 18 мая все еще возможно, однако команда россиянина хочет сначала провести поединокв с другим боксером, а уже потом выходить на Усика. Таким образом ближайшим соперником украинца может стать камерунский суперяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

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Тег бокс, Александр Поветкин, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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