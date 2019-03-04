Тренировка Усика с мячом: "Так улетит и Поветкин"
Украинец показал, как отрабатывает взрывную силу перед дебютом в супертяжелом весе
Александр Усик продолжает подготовку перед своим дебютом в супертяжелом весе. В сеть попало видео одной из недавних тренировок украинца, на которой он занимается "развитием взрывной силы и координации", а именно – отрабатывает удар с правой при помощи огромного мяча. Александр швыряет его с такой силой, что ловящему мяч в трех метрах от него тренеру по физподготовке не удается устоять на ногах. Он буквально отлетает в сторону. По поводу чего у болельщиков Александра Усика тут же родилась шутка: "Вот так же будет улетать после ударов Усика и Поветкин". Из других комментариев: "Стойку поменял на правшу, что ли?", "Есть моща!".
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Впрочем, как мы уже сообщали, еще не факт, что следующим соперником украинского боксера станет именно Александр Поветкин. Россиянин избегает встречи с Усиком. Ранее сопромоутер украинца Эдди Херн о бое Усик – Поветкин говорил: "Мы почти договорились. Фаны могут потирать руки". Теперь же, по словам Херна, проведение боя Усика с Поветкиным 18 мая все еще возможно, однако команда россиянина хочет сначала провести поединокв с другим боксером, а уже потом выходить на Усика. Таким образом ближайшим соперником украинца может стать камерунский суперяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).
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