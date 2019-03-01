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Промоутер о бое Усик – Поветкин: "Мы почти договорились. Фаны могут потирать руки"

Сегодня, 12:02

Эдди Хирн не может поверить, что украинец согласился на поединок с россиянином в Чикаго

Промоутер о бое Усик – Поветкин: "Мы почти договорились. Фаны могут потирать руки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7e7/d96/5c67e7d96773e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7e7/d96/5c67e7d96773e.png Бокс Эдди Хирн не может поверить, что украинец согласился на поединок с россиянином в Чикаго

Промоутер Эдди Хирн рассказал про прогресс в переговорах о поединке между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным 18 мая в Чикаго.

"Переговоры продолжаются, но мы почти договорились, – цитирует Хирна ringpolska.pl. – Думаю, бой состоится. Хотя я до сих пор не могу поверить, что Усик решился дебютировать в супертяжелом весе сразу на таком высоком уровне. Поветкин — очень опасен, что доказал в бою с Энтони Джошуа. Они оба хотят этого боя. Болельщики уже могут довольно потирать руки", – сказал Хирн.

Ранее промоутер заявлял, что "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

Также сообщалось, чтосоперником Усика может стать двухметровый гигант по прозвищу Северный Кошмар. Финн Роберт Хелениус выиграл 28 боев при двух поражениях. В последнем поединке финн победил Эркана Тепера и мог провести бой за статус обязательного претендента на титул IBF с Кубратом Пулевым, но контракт на эту встречу не был подписан.

Кроме того, сообщалось, что Александр Усик в день рождения полностью изменил свой имидж.

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Тег бокс, Александр Поветкин, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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