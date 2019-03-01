Промоутер о бое Усик – Поветкин: "Мы почти договорились. Фаны могут потирать руки"
Эдди Хирн не может поверить, что украинец согласился на поединок с россиянином в Чикаго
Промоутер Эдди Хирн рассказал про прогресс в переговорах о поединке между украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным 18 мая в Чикаго.
"Переговоры продолжаются, но мы почти договорились, – цитирует Хирна ringpolska.pl. – Думаю, бой состоится. Хотя я до сих пор не могу поверить, что Усик решился дебютировать в супертяжелом весе сразу на таком высоком уровне. Поветкин — очень опасен, что доказал в бою с Энтони Джошуа. Они оба хотят этого боя. Болельщики уже могут довольно потирать руки", – сказал Хирн.
Ранее промоутер заявлял, что "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки".
Также сообщалось, чтосоперником Усика может стать двухметровый гигант по прозвищу Северный Кошмар. Финн Роберт Хелениус выиграл 28 боев при двух поражениях. В последнем поединке финн победил Эркана Тепера и мог провести бой за статус обязательного претендента на титул IBF с Кубратом Пулевым, но контракт на эту встречу не был подписан.
Кроме того, сообщалось, что Александр Усик в день рождения полностью изменил свой имидж.
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