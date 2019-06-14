Украина готова брать медали в боксе на Европейских играх: "Груз за результат уже исчез"

Чемпион мира Александр Хижняк и тренер Леонид Лоивский – о старте украинской сборной на Европейских играх в Минске

Хижняк. Четыре года назад в Баку был бронзовым, но сейчас готов завоевать "золото" Европиады. Фото А. Бойко.

Одним из самых медальных видов для Украины на Европейских играх (21-30 июня) должен стать бокс. И надежды не напрасны, ведь из Баку-2015 "сине-желтые" привезли пять наград, хоть и без "золота". А в Минск мужская сборная отправляется сильнейшим составом во главе с чемпионом мира Александром Хижняком (75 кг) и призером ЧМ, опытным капитаном Николаем Буценко (56 кг). Эти два бойца, если не случится ничего непредвиденного, готовы привезти из Беларуси "золото". Да и не стоит сбрасывать со счетов чемпионов Европы-2017 Юрия Шестака (60 кг) и Виктора Выхрыста (+91 кг). На Игры Украина едет в статусе сильнейшей сборной континента после триумфа на домашнем ЧЕ двухлетней давности (6 медалей, 3 из которых — высшей пробы), и статус надо подтверждать.

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"Настроение отличное, в команде хорошая атмосфера, за многие годы груз ответственности за результат исчез, — заверяет Александр Хижняк. — Прошли огромное количество тренировок, настроены ехать за победами и золотыми медалями и подтвердить статус лучшей команды Европы. Не так много времени осталось до Олимпиады, и каждые соревнования для нас очень ценные, а каждая ошибка сильно наказывается. У нас не было медалей ОИ-2016, да и немного не везло нам на других турнирах, но начиная с чемпионата Европы-2017 Украина возвращает свои позиции. Команда набирается опыта и становится действительно хорошей. Если в Минске мы также выиграем много медалей, это станет еще одним шагом на пути завоевания олимпийских лицензий. Которые сейчас будет не так легко получить из-за того, что международную ассоциацию бокса, AIBA, отстранили от своих обязанностей. Сейчас этим вопросом будет заниматься МОК. Будет тяжело, но с Божьей помощью мы работаем и идем к своей цели".



Татьяна Коб. Чемпионка Европы-2009 снова в боевой форме. Фото А. Бойко

Игры в Минске — дебют на столь крупном турнире для тренера сборной Леонида Лоивского: "Мы всегда готовы. Я 15 лет возглавлял молодежный бокс, в 2004-м был и главным тренером, и с "Атаманами" работал. Конечно, старт очень ответственный после того, как в 2017-м Украина выиграла командное первенство Европы. Но мы готовы воевать и привозить медали. Все чемпионы Украины будут представлять страну на Европейских играх. Золотые перспективы Хижняка? Не хотелось бы загадывать, но Саша сейчас в хорошей форме, было два турнира в Болгарии и Грузии, где он был признан лучшим боксером. Дай ему Бог здоровья и, думаю, все сложится. Девочки тоже хорошо себя чувствуют, они все готовы на золотые медали, пора уже привозить".

Спросили мы у тренера и, как изменилась ситуация после того, как бокс из-за большого количества судейских скандалов пригрозили исключить из программы ОИ: "Мы не знаем, будет ли чемпионат мира лицензионным и как вообще пройдет отбор. Сегодня от МОК дали ответственного за бокс — японца, который отвечает за гимнастику. И он с января по май должен написать программу отбора на Олимпиаду. И если с января начнутся лицензионные турниры, нам нужно думать, менять планы. Такой коллапс с AIBA негативно влияет на бокс. И ты не знаешь, что делать завтра. Поменялся ли уровень судейства? Мы были на международных турнирах, и Болгария к нам не очень хорошо отнеслась, Шестака засудили, Барабанова тоже, а в Грузии на турнире отнеслись хорошо — привезли четыре золотые медали, даже Россию обошли. Но теперь Европейские игры все покажут".

Напомним, что украинский чемпион в профессиональном боксе по версии WBA Артем Далакян в ближайшую субботу, 15 июня, будет защищать свой титул в поединке на вертолетной площадке в центре Киева.

Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

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