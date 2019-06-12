Олимпиада для Европы: Крутой вместо Гаги и Москва-1980 взамен Джона Леннона

На следующей неделе в Минске стартует баттл континента. Виды спорта урезали, "пропало" даже фехтование

Фото: AFP

Не каждый может сходу сказать, когда проходят Олимпийские игры, а тут еще и Европейские нарисовались! Уже на следующей неделе, с 21 июня, в Минске стартуют вторые такие соревнования в истории. Так разберемся, что это, зачем это и действительно ли это такое важное событие.

Для начала, Европа не просто захотела выпендриться. Собственные континентальные Олимпиады придумали проводить задолго до нас. Азиатские и Панамериканские игры существуют еще с 1951 года, Тихоокеанские – с 1963-го, Африканские – с 1965-го. Европейские игры подтянулись лишь в 2015 году, дебютировав в столице Азербайджана Баку. Хотя изначально планировалось провести их как раз таки в Минске. Они на 119 лет младше своей прародительницы и вдохновительницы Олимпиады. Существуют пока лишь в летнем варианте, хотя ведутся разговоры и о зимней версии. Такая сейчас есть только в Азии – с 1986 года. В Америке тоже были попытки "охладиться", но идея не прижилась.

Как и Олимпийские игры, континентальные напоминают о себе раз в четырехлетие. Европейские – за год до главного мультиспортивного события. Но проходят с некоторыми отличиями от Олимпиады в формате и видах спорта. К примеру, в программу Азиатских игр в разные годы добавляли настольные игры (бридж, шахматы), бодибилдинг, боулинг, бильярд и гонки на лодках-драконах; Панамериканских – баскскую пелоту и ракетбол (игры с мячом и ракеткой в закрытом помещении, напоминающие сквош); Тихоокеанских – подводную рыболовлю и ва’а, или каноэ с аутригером, то есть с крепежом-балансиром, который уравновешивает лодку; Африканских – танцы и кикбоксинг.

В Минске же видов спорта будет 15, вдвое меньше, чем в Баку четыре года назад. Пропали водные виды, фехтование, волейбол (в том числе пляжный), тхэквондо, триатлон, маунтинбайк и BMX. Основной причиной называли финансовую составляющую, плюс из водников в 2015-м выступали лишь юношеские сборные, что не так привлекает зрителя. Вместо этого добавили в программу велотрек.

Тем не менее можно здесь увидеть и кое-что, чего нет на Олимпийских играх. Например, пляжный футбол, акробатическую гимнастику, аэробику и самбо. В прошлый раз даже присутствовали паракатегории в дзюдо, то есть соревнования среди спортсменов с инвалидностью. Но в Беларуси такого не будет.

Несколько нестандартно будет проходить легкая атлетика: в формате так называемой DNA – динамической новой атлетики. Это командные соревнования, где результаты спортсменов в отдельных видах будут давать очки в общую копилку сборной.

На открытии предыдущей Европиады сама Леди Гага исполняла легендарную Imagine Джона Леннона, сидя за роялем, заваленном цветами. В Минске будет попроще: выступят музыкант Димаш Кудайберген, оперная дива Анна Нетребко, в Украине больше известная за свою поддержку "ДНР", и Игорь Крутой. А в сценарии обещают отсылки к Олимпиаде в Москве-1980.

Хотя официально об этом еще не объявили, Европейские игры 2023 года пройдут в польском Кракове – он оказался единственным кандидатом. Еще недавно на проведение претендовала Казань, но Россия решила не подавать заявку. Кстати, РФ должна была принимать и ближайшие Игры, но из-за набравшего обороты допингового скандала у страны такую возможность забрали. До нее за организацию хотели взяться Нидерланды, рассыпав соревнования по разным городам – реализовать такое оказалось слишком сложно.

НАШИ ЗВЕЗДЫ В МИНСКЕ-2019

Тинейджер №1. Дарье Белодед всего 18 лет, но в звездах она прописана не первый год, а всевозможные бренды хотят видеть ее своим лицом. Это самая юная чемпионка мира в истории дзюдо и №2 мирового рейтинга. После триумфального 2018 года Даша переболела, но вернулась с "серебром" этапа Гран-при в Тбилиси.

Будущий депутат. Серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в апреле выиграл третий европейский титул. А на днях ошарашил: идет на выборы в Раду, чтобы "изменить ситуацию в украинском спорте", и готов к "репутационным рискам". Но тут же успокоил: из спорта не уходит, ведь его мечта - "золото" Токио-2020.

Латаный чемп. Спец по брусьям и многострадальный олимпийский чемпион Олег Верняев не сдается. Две операции в прошлом году, еще парочка – в этом, травмы плеча и обеих ног. А гимнаст рвется на соревнования. Умудрился привезти "серебро" чемпионата мира-2018. Говорит, готовится защищать титулы Евроигр (два "золота" и "серебро"-2015).

Еще один казак. Sky Sports назвал его новым Ломаченко или Усиком. 23-летний боксер Александр Хижняк - действующий чемпион мира в категории до 75 кг, фаворит как Минска, так и будущей Олимпиады. А потенциально – очередное украинское оружие на мировом профи-ринге. Его страсть вне бокса - изучение истории и народной культуры Украины.

Второе дыхание. Елена Костевич выиграла Олимпиаду еще в 2004 году, а в прошлом – с перерывом в 16 лет – второй раз победила на чемпионате мира и впервые в карьере была признана спортсменкой года в Украине. Снайперша воспитывает дочь Софию, которой осенью будет два года, и при этом регулярно собирает награды – и личные, и в паре.

МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ В МИНСКЕ-2019

Командор трека. Хедлайнер и сборной Великобритании и, наверное, Игр в целом – велогонщик Джейсон Кенни. В 31 год он стал легендой трека – 6-кратный чемпион ОИ, 3-кратный чемпион мира. Командор ордена Британской империи. И жена у него под стать: Лора Тротт четыре раза выиграла Олимпиаду и 7 – мир.

Нино с выдержкой. Долголетию в спорте 50-летней грузинки Нино Салуквадзе можно завидовать. Олимпийская чемпионка в стрельбе из пистолета еще 1988 года, 6-кратная чемпионка мира прошла 8 ОИ, а в Рио-2016 выступила с сыном Цотнэ. Это первый семейный подряд матери и сына в истории Игр. А после Минска едет и на ОИ-2020 в Токио.

Медсестра с Джиро. Велогонщица из Нидерландов, Анна ван дер Брегген, – олимпийская чемпионка и чемпионка мира в групповой гонке на шоссе, выигрывала женскую Джиро д’Италия. Но вместо жизни селебрити 29-летняя медсестра (по образованию) участвует в проектах, которые развивают детей, живущих в бедности во всем мире, и помогает малоимущим в Африке.

Бойфренд Дарьи. Украинским любителям дзюдо стоит знать, что 24-летний итальянский красавчик Фабио Базиле не только сенсационный олимпийский чемпион 2016-го, но и бойфренд киевлянки Дарьи Белодед. В детстве Фабио страдал от дислексии, но нашел себя в дзюдо, между тренировками отрабатывая приемы на плюшевом медведе своего роста.

Гребец со значком. Немецкий каноист Себастьян Брендель в особом представлении не нуждается. Несостоявшийся футболист и каратист преуспел в гребле, да еще как: три "золота" Олимпиад и 10 – чемпионатов мира! В Беларуси 31-летний офицер полиции из Потсдама будет защищать чемпионство 4-летней давности.

МИНСК-2019: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЕВРОПИАДЫ

Плюсы. Самое ценное для участников, помимо медалей, – шанс получить лицензию на Токио-2020. Квоты разыграют в стрельбе из лука, пулевой стрельбе, каноэ-спринте, карате и настольном теннисе. Очки для квалификации смогут добыть легкоатлеты, бадминтонисты, велосипедисты, боксеры и дзюдоисты. Это дополнительный стимул для топ-спортсменов приехать на Игры, а зрителям - на них поглазеть. Есть и другой, неожиданный для Беларуси, бонус: гостям из Европы разрешат привезти с собой каннабис или амфетамин. Но только в медицинских целях и со справкой!

Фото с Европейских игр в Баку-2015

Минусы. Азербайджан потратил на Игры-2015 несколько миллиардов долларов, и желающих повторить их участь были единицы. Так, Беларусь вложилась в $50 млн и отказалась от многих видов. Не всех спортсменов устраивает расписание. Особенно пострадали баскетболисты: у них в тот же месяц – Евробаскет и Кубок мира 3х3. Как было и с Баку, журналистов, беспокоит проблема свободы прессы в Беларуси. Германия думала о бойкоте Игр из-за серии арестов журналистов, а Human Rights Watch предложила создать горячую линию для заявлений о нарушениях прав.

ЦИФРЫ ЕВРОПИАДЫ-2019

50 европейских стран направили в Минск около 4000 атлетов для борьбы в 15 видах спорта. Четыре года назад в Баку было 5730 спортсменов в 30 видах. Предполагается телетрансляция в 120 странах.

198 спортсменов представят Украину на Европейских играх-2019, а 4 года назад было 246. В Баку-2015 "сине-желтые" завоевали 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых) и заняли 8-е общекомандное место.

50 000 гривен получат украинские спортсмены за "золото" Минска-2019, за "серебро" – 40 000, и "бронза" оценивается в 25 000 грн. Для сравнения: чемпионы Игр в Беларуси получат 10 200 рублей – около 130 000 грн.

ЖАН БЕЛЕНЮК: ПРИЗОВЫЕ – НЕ ОЛИМПИЙСКИЕ

"Для меня Европейские игры - один из этапов подготовки к чемпионату мира в сентябре, где разыграют олимпийские лицензии, – рассказал "Сегодня" Жан Беленюк. – По уровню участников турнир напоминает чемпионат Европы. Но в то же время Игры проходят только раз в четыре года. И искать их отличия от ЧЕ – все равно что сравнивать чемпионат мира и Олимпиаду. Для Минска собрана сборная из разных видов спорта, мы живем все вместе в олимпийском городке, а на Европу едем только своей сборной по борьбе. Можно ли назвать это европейской Олимпиадой? В принципе так оно и есть, только призовые совсем другие. В прошлый раз не было внесено на законодательном уровне, как расценивать эти соревнования. За чемпионство выделили 25 000 грн, а на Олимпиаде – $125 000. Но, думаю, в будущем это будет учтено. Европейские игры – соревнования реально представительские - играют национальные гимны и поднимаются флаги, по сути, внимание всего континента направлено на эти соревнования. Подобные турниры существуют в Азии, есть Панамериканские игры, но в Европе их почему-то начали проводить только сейчас".

Как сообщалось ранее, рекордсмен по числу участий в Олимпийских играх завершил карьеру в 72 года. Канадский конник Иан Миллар намерен сосредоточиться на тренерской работе.

Также мы писали, что на Олимпиаде-2020 поменяют формат баскетбольного турнира. Двенадцать команд будут разбиты на три группы, по две лучшие напрямую выйдут в четвертьфинал.

Напомним, футбольная сборная Украины накануне порадовала наших болельщиков победой над Люксембургом в отборе Евро-2020

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