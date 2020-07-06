Украинец нарасхват: боксер Деревянченко получил два предложения от чемпионов

Украинский боксер может вернуться на ринг в сентябре-октябре

Украинский боксер Сергей Деревянченко получил предложения провести бой с лучшим боксером современности Саулем Альваресом и Джермаллом Чарло. При этом, чемпионы сами обратились к украинцу с предложениями о поединке. Об этом сообщает boxingscene.com.

Реклама

По информации источника, бой Деревянченко против Чарло может состояться в сентябре-октябре, а для боя Деревянченко – Альварес даже есть конкретная дата – 12 сентября.

Ранее сам Деревянченко рассказал, что планирует вернуться в ринг в сентябре и уже в ближайшее время проведет бой против Джермелла Чарло, сообщает ресурс Boxingnews24. 30-летний американец из Техаса по прозвищу "Железный человек" выиграл все 30 поединков в профессионалах (22 – нокаутом) и владеет чемпионским поясом по версии WBC.

Альварес обладал поясами WBC, WBA, IBF в среднем весе (middle) до 72,6 кг, но в ноябре прошлого года предпочел денежный поединок с россиянином Сергеем Ковалевым в категории до 79,4 кг, в котором победил нокаутом.

Напомним, в октябре прошлого года 34-летний боксер-профессионал из Феодосии Деревянченко спорным решением проиграл знаменитому Геннадию Головкину из Казахстана бой за вакантный титул IBF в среднем весе (до 72,6 кг).

Реклама

Смотрите, как тренируется сын Сергея Деревянченко

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама