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Украинец одержал победу на разогреве мегафайта Уайлдер – Ортис

24 ноября, 05:36

Украинский боксер не знает горечи поражений на профессиональном ринге

Виктор Славинский

Виктор Славинский / Фото: Instagram

Украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над американцем с мексиканскими корнями Ригоберто Хермоссило в андеркарте супербоя между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом в Лас-Вегасе. Уайлдер – Ортис онлайн уже доступен на нашем сайте. Сам главный поединок вечера начнется около шести часов утра.

Поединок Славинского против Хермоссило продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Непобежденный 29-летний Славинский родился в Николаеве, но с момента перехода в профессионалы живет, тренируется и практически все свои бои проводит в США. На его счету 11 побед и одна ничья, в рейтинг боксеров полулегкого веса он занимает 239-е место в мире. В этом году это уже пятый поединок Виктора на профи-ринге.

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Его соперник, 27-летний Ригоберто Хермоссило, в профи провел 14 боев: 11 побед, 2 поражения, 1 ничья. В рейтинге он занимает 172-е место. Этот бой стал для Ригоберто возвращением после поражения в мае в битве за свой первый пояс – по версии NABF, правда, неудачным.

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Виктор Славинский

Накануне боя Уайлдер посмеялся над Ортисом в дуэли взглядов перед реваншем супертяжей. "Этот бой не будет продолжаться все 12 раундов, – заявил Луис на пресс-конференции. – Либо он нокаутирует меня, либо я нокаутирую его".

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бокс Виктор Славинский

Источник: Сегодня|Спорт

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