Украинский боксер продолжает штамповать победы в Италии

Сегодня, 20:22

Максим Продан выиграл 14-й бой нокаутом, в последном списке украинца нет поражений

Максим Продан. Фото Instagram
Максим Продан. Фото Instagram

Не знавший поражений украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Максим Продан провел очередной поединок на профессиональном ринге. В Милане украинец нокаутировал венгерского боксера по имени Дьердь Мишей. Запланированный шестираундовый бой завершился в третьей трехминутке.

Для 25-летнего Максима Продана эта победа стала 14-й (все – нокаутом) при одной ничьей. Интересно, что ничья была зафиксирована в поединке с Мануэлем Ларгачей в 2017 году, но уже в феврале 2018 украинец нокаутировал соперника во втором поединке. Продан живет и тренируется в Италии и практически все свои поединки проводит на одной и той же арене – Teatro Principe в Милане. В рейтинге действующих боксеров полусреднего веса Максим занимает 165-е место, в его послужном списке пока не было серьезных оппонентов.

Недавно в одной из социальных сетей Максим Продан похвастался материалом в итальянской газете, посвященным украинскому боксеру.

24-летний венгр Дьердь Мишей провел 49 поединков на профи-ринге! В дебютном 2012-м году у него было даже два выигранных боя по очкам за один день (по 4 раунда каждый)! Всего в активе боксера 25 побед, 23 поражения и 1 ничья. В рейтинге он занимает скромное 450-е место.

Ранее мы писали, что другой украинец, который живет за рубежом, также выиграл свой бой: супертяжеловес Александр Тесленко одержал 13-ю победу подряд.
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Источник:

boxing-mma.com

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