Украинский боксер продолжает штамповать победы в Италии

Не знавший поражений украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Максим Продан провел очередной поединок на профессиональном ринге. В Милане украинец нокаутировал венгерского боксера по имени Дьердь Мишей. Запланированный шестираундовый бой завершился в третьей трехминутке.

Для 25-летнего Максима Продана эта победа стала 14-й (все – нокаутом) при одной ничьей. Интересно, что ничья была зафиксирована в поединке с Мануэлем Ларгачей в 2017 году, но уже в феврале 2018 украинец нокаутировал соперника во втором поединке. Продан живет и тренируется в Италии и практически все свои поединки проводит на одной и той же арене – Teatro Principe в Милане. В рейтинге действующих боксеров полусреднего веса Максим занимает 165-е место, в его послужном списке пока не было серьезных оппонентов.

Недавно в одной из социальных сетей Максим Продан похвастался материалом в итальянской газете, посвященным украинскому боксеру.

24-летний венгр Дьердь Мишей провел 49 поединков на профи-ринге! В дебютном 2012-м году у него было даже два выигранных боя по очкам за один день (по 4 раунда каждый)! Всего в активе боксера 25 побед, 23 поражения и 1 ничья. В рейтинге он занимает скромное 450-е место.

Ранее мы писали, что другой украинец, который живет за рубежом, также выиграл свой бой: супертяжеловес Александр Тесленко одержал 13-ю победу подряд.