Украинец Тесленко одержал 13-ю победу подряд на профессиональном ринге

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Тесленко продолжает набивать количество побед над малоизвестными соперниками. В ночь на 20 мая в Канзасе, США, Наш боксер одержал победу над 41-летним американцем Теренсом Марбра, который, несмотря на свой возраст, имел на профессиональном ринге только 14 боев – девять побед и пять поражений (три – нокаутом).

Тесленко не стал затягивать поединок и уже во втором раунде провел мощную комбинацию, завершившуюся правым апперкотом. Марбра поднялся на ноги и был готов продолжать бой, но рефери остановил поединок.

Тесленко одержал 13-ю подряд победу на профессиональном ринге, при чем 11 раз украинец побеждал соперников досрочно. Тесленко дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и практически все свои бои провел в Канаде, где он живет и тренируется.

В предыдущем бою Тесленко вырубил американского "мешка" Кинана Хикмена. Рефери остановил бой в восьмом раунде.

Сегодня ночью Бой за титул чемпиона мира в весовой категории Гвоздика завершился вничью. Адонис Стивенсон выстоял в поединке с Баду Джеком и сохранил титул WBC.

Добавим, что промоутер Гвоздика просит сделать его официальным претендентом на пояс WBO Сергея Ковалева. "Крашер" из России недавно завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского.