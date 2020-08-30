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Украинский боксер Редкач жестко потроллил судью, который "ограбил" Постола в бою с Рамиресом

30 августа, 11:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший претендент на чемпионский пояс поддержал соотечественника, проигравшего по очкам

В субботу поздно вечером в Лас-Вегасе первый из наших боксеров проводил титульный бой после жесткого карантина. К сожалению, Виктор Постол уступил Хосе Рамиресу по очкам в первом полусреднем весе. Причем победа американца не выглядела очевидной.

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Одним из первых на решение судей отреагировал другой наш боксер-профессионал Иван Редкач, который сам был претендентом на чемпионский пояс, но в категории выше – до 66,7 кг. В июне Редкач и Постол вместе тренировались в Лос-Анджелесе. Уроженец Шостки заявил, что гордится Постолом и считает его настоящим чемпионом. Произошедшее он назвал фарсом, заметив, что судьи попросту украли победу у Виктора. Также Иван написал на своей страничке в Instagram, что Рамирес его ничем не поразил.

INSTAGRAM

Еще Редкач добавил в соцсетях коллаж, которым жестко прошелся по судьям. Особенно досталось тому, кто выставил счет 116:112 в пользу американца: его украинец обозвал слепым.

Читайте также: Постол превзошел Рамиреса в чемпионском бою по ударам.

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Смотрите, как украинский боксер Александр Усик тренировал реакцию и быстро ловил монеты:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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