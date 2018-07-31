Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет чемпионский бой 10 ноября

Контракт на бой с Джейкобсом пока что не подписан, но все спорные вопросы удалось решить

Вакантный титул IBF в среднем весе (до 72,6 кг) будет разыгран между украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО) 10 ноября в Nassau Veterans Memorial Coliseum в Юниондейле (пригород Нью-Йорка, США), сообщает ESPN. Вечер бокса будет показан в США на кабельном телеканале НВО. Источник указывает, что контракт пока что не подписан, но все спорные вопросы удалось решить.

Промоутеры бойцов Эдди Херн (Matchroom Boxing, сторона Джейкобса) и Лу Дибелла (DiBella Entertainment, сторона Деревянченко) планировали провести шоу в спорткомплексе Madison Square Garden или в Barclays Center (оба – Нью-Йорк), но не смогли договориться по аренде и согласовать дату с расписанием телеканала.

Напомним, в июне 2018 года чемпион из Казахстана Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) был лишен титула IBF решением организации после того, как вместо боя с обязательным претендентом Деревянченко решил провести финансово выгодный бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

4 марта Сергей Деревянченко победил Дашона Джонсона из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер-Ортис. Американец отказался выходить на седьмой раунд.