Усик опередит россиянина Поветкина в очереди на чемпионский бой

Александр Поветкин - в очереди за Усиком / Фото: Twitter

В андеркарте суперпоединка американца Энди Руиса с британцем Энтони Джошуа, запланированного на 7 декабря в Саудовской Аравии, пройдет еще один бой супертяжеловесов. Встретятся в нем россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер. В этом поединке соперники разыграют звание официального претендента на чемпионский бой по версии WBA. К слову, только что вышел видеоролик с анонсом реванша Руиса и Джошуа.

На данный момент Поветкин занимает пятую строчку в рейтинге WBA, а Хантер – шестую. Однако именно им WBA доверила оспорить право выйти на титульный поединок. Из 37 боев в карьере россиянин проиграл два, причем впервые – осенью 2013 года украинцу Владимиру Кличко в Москве.

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Сейчас поясами WBO, WBA и IBF владеет Энди Руис. Через месяц он их поставит на кон встречи с Джошуа. И с победителем этого боя первоочередное право на бой будет иметь официальный претендент по версии WBO, коим является украинец Александр Усик. И лишь потом своей очереди могут дождаться претенденты от IBF (болгарин Кубрат Пулев) и WBA. Так что украинец снова становится поперек дороги россиянину Поветкину, который может и не дождаться еще одного чемпионского "файта".

Смотрите, как недавно Усик танцевал за рулем машины.

Усик танцует за рулем машины

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