Усик рассказал, что нашел нормального тренера только после того, как стал абсолютным чемпионом мира

Александр Усик / Фото: Instagram

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Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал о работе с разными тренерами и объяснил, почему ему часто приходиться менять людей в команде.

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"Почему у меня так часто меняется команда? Это просто объяснить. Собрать профессиональную команду, которая будет с тобой на протяжении долгого времени – это очень сложно. Я нашел тренера, нормального боксерского тренера только после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Я не беру таких людей, как Анатолий Николаевич Ломаченко, Сергей Юрьевич Лапин, которые всю карьеру со мной", – отметил боксер.

"Вот с Юрием Ивановичем Ткаченко мы начали работать, когда я к Белью готовился. Хотя мы и в любителях с ним работали. Представляете, сколько времени нужно было, чтобы его найти? А он здесь был, рядом, мы виделись, общались, созванивались. Всему свое время", – сказал Усик.

Ранее мы писали, что несостоявшегося соперника Усика могут посадить в тюрьму. Причина – пума, принадлежавшая Тайрону Спонгу, вырвалась из дома боксера и напугала жителей Северной Флориды. Хищника пришлось усыпить, а Спонгу теперь светит два месяца за решеткой.

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