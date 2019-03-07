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В Британии нашли прием против Лома: "Чтобы победить Ломаченко, его надо ударить ниже пояса"

Сегодня, 22:59

Соперник Василия по следующему бою получил грязный совет от своей жертвы

Кто против Васи?
Кто против Васи?. Фото: Getty Images
В Британии нашли прием против Лома: "Чтобы победить Ломаченко, его надо ударить ниже пояса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/187/a79/5c8187a79cc92.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/187/a79/5c8187a79cc92.png Бокс Соперник Василия по следующему бою получил грязный совет от своей жертвы

Британский боксер Джон Мюррей рассказал, как, по его мнению, можно победить чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО). Отметим, что Мюррей завершил карьеру после поражения от Энтони Кроллы, с которым будет драться Лом 12 апреля в Лос-Анджелесе.

Так соперник Васи Кролла получал в голову от своего советчика Мюррея в 2014-м. Фото Getty Images

"Ломаченко – живой человек. У него две руки и две ноги, как и у остальных людей. Будь я на месте Кроллы, боксировал бы грубо, – заявил Мюррей. – Кролла не строит иллюзий, он понимает, что победителем этого боя видят Ломаченко, при чем, скорее всего, не решением судей. Вспомните, Линарес уже отправлял украинца в нокдаун. Украинец – обычный человек. У Кроллы есть шанс".

"На месте Кроллы я бы шел вперед и ударил бы Василия по яйцам. Я сделал бы все возможное, чтобы победить. Это бой, а не конкурс красоты. Я бы бросил украинца в огонь и не дал бы Ломаченко танцевать вокруг себя", – заявил Джон Мюррей.

Ранее соперник Ломаченко по прозвищу "Миллион долларов" сказал о бое с украинцем следующее: "Я шокирую мир и уйду". Вскоре после поединка с Ломом Кролла намерен повесить перчатки на гвоздь.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла, Джон Мюррей

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Сегодня|Спорт

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