В Британии нашли прием против Лома: "Чтобы победить Ломаченко, его надо ударить ниже пояса"
Соперник Василия по следующему бою получил грязный совет от своей жертвы
Британский боксер Джон Мюррей рассказал, как, по его мнению, можно победить чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО). Отметим, что Мюррей завершил карьеру после поражения от Энтони Кроллы, с которым будет драться Лом 12 апреля в Лос-Анджелесе.
Так соперник Васи Кролла получал в голову от своего советчика Мюррея в 2014-м. Фото Getty Images
"Ломаченко – живой человек. У него две руки и две ноги, как и у остальных людей. Будь я на месте Кроллы, боксировал бы грубо, – заявил Мюррей. – Кролла не строит иллюзий, он понимает, что победителем этого боя видят Ломаченко, при чем, скорее всего, не решением судей. Вспомните, Линарес уже отправлял украинца в нокдаун. Украинец – обычный человек. У Кроллы есть шанс".
"На месте Кроллы я бы шел вперед и ударил бы Василия по яйцам. Я сделал бы все возможное, чтобы победить. Это бой, а не конкурс красоты. Я бы бросил украинца в огонь и не дал бы Ломаченко танцевать вокруг себя", – заявил Джон Мюррей.
Ранее соперник Ломаченко по прозвищу "Миллион долларов" сказал о бое с украинцем следующее: "Я шокирую мир и уйду". Вскоре после поединка с Ломом Кролла намерен повесить перчатки на гвоздь.
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