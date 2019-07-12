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В Казахстане боксер зарезал родственника и переплыл реку, чтобы скрыться: его нашли и арестовали

12 июля, 18:05

Казахстанский боксер Аслан Муканов задержан по подозрению в убийстве своего родственника

Аслан Муканов. Фото tengrinews.kz
Аслан Муканов. Фото tengrinews.kz.

Казахстанского боксера, обладателя регионального титула NBA Americas (Национальная боксерская ассоциация) в полулегком весе Аслана Муканова задержали по подозрению в убийстве, сообщил в пятницу начальник отделения местной полицейской службы. Муканов на профессиональном ринге провел шесть поединков и во всех победил, пять раз – нокаутом.

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Как отмечает портал tengrinews.kz, убийство произошло 11 июля в поселке Алтын дала, в частном доме. Боксер в ходе ссоры нанес ранение своему родственнику, от которого потерпевший скончался на месте. О случившемся в полицию сообщила жена погибшего, которая обнаружила его тело.

"Подозреваемый с места преступления скрылся, он переплыл речку, его задержали в восьми километрах от поселка Алтын дала, в степи. Он известный спортсмен, уроженец города Костаная. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 (часть 1 статьи 99 УК Казахстана "Убийство")", – приводит портал слова начальника отдела полиции. Он также добавил, что подозреваемый задержан, проводятся первоначальные следственные действия, выясняется мотив преступления.

Напомним, что в июне трое людей стали жертвами взрывов на складах в Казахстане:


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Тег Казахстан, убийство, зарезал, боксер, спортсмен

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