В Москве найдена мертвой чемпионка по тайскому боксу

26-летняя спортсменка работала тренером по общефизической подготовке

Кристина Мялина. Фото ran24.ru.

В Москве было обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной, сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, 26-летняя девушка скончалась от полученных травм в результате падения с большой высоты. Тело обнаружили на козырьке подъезда дома на Кроштандском бульваре. Обстоятельство дела выясняют следователи.

Мялина становилась обладательницей Кубка России, была чемпионкой Москвы и Московской области. Также она входила в состав сборной России на чемпионате Европы. Мялина работала тренером по общефизической подготовке в одном из клубов единоборств и фитнеса.

Напомним, в январе этого года 23-летний волейболист Никита Марченко, выступавший за сборную МГТУ имени Баумана, выпал с 10 этажа общежития на Госпитальной набережной. По данным источника следователи нашли в его телефоне сообщение, в котором он рассказал, что влез в долги из-за ставок.

А в конце прошлого года 17-летний российский гандболист Герман Тихонов выпал с балкона в день своего рождения. При этом о насильственной смерти речи не идет: согласно записям с камер видеонаблюдения, в подъезд гандболист заходил один.

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