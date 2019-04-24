В России полицейские до смерти избили отца чемпиона мира по MMA

Под Москвой жестоко убили отца двукратного чемпиона мира по ММА: полицейские нанесли удары, от которых 46-летний мужчина скончался

Магомед Юнусилау с отцом. Фото: Instagram.com

Российские полицейские из городка возле Москвы Орехово-Зуево насмерть избили Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. Как сообщал телеграм-канал Mash, оперуполномоченные пристали к Юнусилау-старшему, издевались над внешностью и пытались задержать. Сулли забежал в аптеку, просил вызвать полицию, но полицейские зашли за ним – сказали, что сами из полиции и помогут. Один из полицейских показал удостоверение продавщице аптеки, после чего Сулли Юнусилау скрутили и вывели из помещения. При задержании его очень сильно избили.

Сулли несколько дней пролежал в больнице. Несмотря на все старания врачей, 46-летний отец спортсмена скончался от полученных травм. У него были отек и дислокация мозга, сильные гематомы. На сотрудников полиции завели уголовные дела умышленное причинение тяжкого вреда и превышение полномочий. Интересно, что двух полицейских отпустили под домашний арест, а под стражей остался только один их коллега.

Полицейские попали на камеру наблюдения в аптеке:

Напомним, что на днях в Москве была найдена мертвой чемпионка по тайскому боксу. 26-летняя спортсменка работала тренером по общефизической подготовке в одном из фитнес-клубов. Девушка была найдена с травмами после падения с большой высоты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России полицейские до смерти избили отца чемпиона мира по MMA". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"