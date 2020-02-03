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В субботу Киев примет чемпионский поединок по боксу: где, когда смотреть бой, цены на билеты

3 февраля, 13:45

Артем Далакян 8 февраля проведет защиту чемпионского пояса WBA в поединке с Хосбером Пересом из Венесуэлы

Артем Далакян

Артем Далакян / Фото: Instagram

8 февраля чемпион мира WBA в наилегчайшем весе (до 50.8 кг) Артем Далакян проведет свою очередную защиту титула в Киеве. Артем – наш единственный действующий чемпион мира по профессиональному боксу, который свои чемпионские бои проводит в Украине.

Соперник непобежденного Далакяна – Хосбер Перес из Венесуэлы, который в рейтинге boxrec среди боксеров флайвейта занимает 153-е место. Далакян в рейтинге идет пятым. В прошлом году Перес провел четыре боя – в трех победил досрочно, а в одном проиграл по очкам. Далакян в 2019 провел только один бой.

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"Предстоящее 8 февраля шоу – уже по счету 86-е для нашей компании, – рассказывает генеральный менеджер Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев. – За это время мы организовали 470 боев, из них 137 – титульных. То есть, 137 раз в рамках шоу UBP звучал гимн Украины, поднимался флаг нашей страны".

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Бой Далакян – Перес пройдет в ближайшую субботу в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, билеты доступны по цене от 600 до 1800 гривен. Прямая трансляция запланирована на канале Xsport с 17:00 до 22:30.

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Источник: Сегодня|Спорт

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