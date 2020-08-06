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В Украине назвали лучших боксеров трудного года, Усика и Ломаченко в списке нет

6 августа, 19:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

У мужчин лучшим среди аматоров признали Александр Хижняка, у женщин - Анну Лысенко

Сегодня Федерация бокса Украины назвала лучших своих спортсменов в 2020 году. Как известно, 22 июля отмечался Международный день бокса, в связи с которым и провели определение лауреатов. Причем победителей награждали не только в Украине, но и во многих других странах. Правда, лучших выбирали только из спортсменов-любителей, так что здесь не было Ломаченко, Усика, Гвоздика и других наших профессионалов. К слову, узнайте, кого из украинских спортсменов болельщики любят больше всех.

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У мужчин №1 – чемпион мира и Европы Александр Хижняк, у женщин – четвертьфиналистка мирового форума Анна Лысенко, сообщил официальный сайт ФБУ. Лучшим тренером назвали Александра Хижняка-старшего.

Также отметили молодых боксеров: чемпиона Европы в своем возрасте Юрия Захареева и Марию Кривонос – серебряную призерку европейского молодежного первенства. Определили и лучшую школу бокса страны: лидерство отдали Abel Boxing Gym ABG из Одессы.

Читайте также: украинские спортсменки показали себя в вечерних нарядах.

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Смотрите, как наши боксеры соревновались за олимпийские лицензии в Лондоне:

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