Василий Ломаченко получит десять дней на выбор весовой категории

Украинский боксер должен решить, в каком весе он продолжит свою карьеру

Всемирная боксерская организация (WBO), титулом которой владеет Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) во втором полулегком весе, даст украинцу 10 дней после боя с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), чтобы определиться с дивизионом, в котором он будет выступать.

В случае победы над венесуэльцем, Ломаченко завоюет пояс WBA в легком весе, после чего должен решить, в каком весе он продолжит свою карьеру.

Если украинец решит остаться в легком весе, то должен будет освободить титул WBO во втором полулегком весе, который разыграют в поединке японец Масаюки Ито (23-1-1, 12 КО) и Кристофер Диас (23-0, 15 КО).

Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке. Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.

Напомним, что Украина занимает пятое место в рейтинге самых успешных стран в профессиональном боксе. Впереди – только США, Япония, Великобритания и Мексика.