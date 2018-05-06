Видео боя Хэй – Беллью: три нокдауна и нокаут для скандального британца

Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя в пятом раунде поединка в Лондоне, который стал реваншем после их боя в прошлом году, когда победу также одержал Беллью.

Первые раунды Дэвид Хэй работал первым номером, а Беллью больше защищался. В третьем раунде боксеры вступили в размен, в результате чего Хэй дважды оказался на настиле ринга. Экс-чемпиона мира от поражения уже в этом раунде спас гонг. В пятом раунде Беллью снова отправил противника в нокдаун, но Дэвид снова встал. Тони продолжил избиение, и рефери принял решение остановить бой.

Для 37-летнего Дэвида Хэя это поражение стало четвертым на профессиональном ринге при 28 победах, он занимает 15-е место в рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса. Для 35-летнего Тони Беллью победа стала 30-й при двух поражениях и одной ничьей, в рейтинге он занимает четвертое место.

Напомним, что в субботу в США прошел еще один интересный поединок: видео боя Головкин – Мартиросян и нокаут во втором раунде.