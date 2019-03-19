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Виктор Постол назвал имя следующего соперника

Сегодня, 10:32

Экс-чемпион мира планирует 27 апреля встретиться с Мохамедом Мимуном

Постол потерял титул в бою с Кроуфордом
Постол потерял титул в бою с Кроуфордом.
Виктор Постол назвал имя следующего соперника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0a8/e85/5c90a8e85b8fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0a8/e85/5c90a8e85b8fb.jpg Бокс Экс-чемпион мира планирует 27 апреля встретиться с Мохамедом Мимуном

Бывший чемпион мира по боксу украинец Виктор Постол назвал своего потенциального соперника. "Я нахожусь на 4-й строчке рейтинга WBC, а на 3-й строчке находится Мохамед Мимун. Когда в Киеве был конгресс WBC, Маурисио Сулейман назначил нам бой, который можно назвать элиминаторным – тот, кто выиграет, будет стоять в очереди к титулу чемпиона мира. Если все сложится хорошо, бой состоится 27 апреля", – рассказал Постол в интервью VideoBoxing.

Потенциальный соперник Постола с 2013 года выиграл 10 боев подряд. В 2018-м году Мимуна завоевал вакантный пояс IBO в полусреднем весе.

Виктор Постол в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года. В Глазго украинец единогласным решением судей разгромил турка Сиара Озгула (15-2, 3 КО).

34-летний Постол провел на профессиональном ринге выиграл 30 поединков, 12 из них нокаутом, а также потерпел два поражения – оба по очкам. В 2015 году украинец нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал пояс чемпиона WBC. В следующем поединке он попытался объединить титулы, но проиграл Теренсу Кроуфорду. 

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Тег бокс, боксер, WBC, Виктор Постол

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