Владимир Кличко получил престижную должность в Международном олимпийском комитете

Олимпийский чемпион-1996 Владимир Кличко стал консультантом Международного олимпийского комитета (МОК) на олимпийских лицензионных турнирах к Играм в Токио.

"Всегда считал, что самое главное, чтобы боксеры, которые мечтают выступить на Олимпиаде, не пострадали от всех этих разбирательств. Рад, что МОК создал рабочую группу IOC Boxing Task, которая взяла на себя ответственность за проведение лицензионных турниров.

Моя функция – консультирую IOC, помогаю своей экспертизой. Также мотивирую молодых боксеров, их тренеров и национальные федерации, чтобы они участвовали в квалификационных турнирах. Турниры проходят во всех уголках нашей планеты. Собираюсь поддерживать боксеров на соревнованиях как амбассадор", – сказал Кличко для mixsport.