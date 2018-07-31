Владимир Кличко проводит спарринги и готов вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что скучает по своей команде и продолжает тренироваться, но не задумывается о серьезном возвращении в ринг. Слова украинца приводит Т-online:

"Сердце воина не потеряно. Это в принципе невозможно. Вы не можете потерять это чувство. Вы просто выбираете другое место и другие правила. Я не скажу, что они проще или тяжелее. Просто другие. Сейчас я скучаю по своей команде. Все были сконцентрированы на одной цели и очень качественно выполняли свою работу. Я тренируюсь каждый день, потому что так привык. Это часть моего отношения к жизни, и я не изменил ему даже после завершения спортивной карьеры. Раз в две недели провожу спарринги. Но обычно я прохожу шесть раундов и успокаиваюсь. Поэтому и говорю: "Если вернусь в ринг, то только в благотворительных целях!"

Ранее мы рассказывали, что Владимир Кличко отдыхает с семьей на греческом острове Корфу.

Кличко завершил карьеру год назад после того, как проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа.