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Владимир Кличко встретился с мальчиком, которому помог найти донорское сердце

8 декабря, 14:26

Организаторы благотворительного вечера в это раз собрали 18 097 586 евро

Владимир Кличко

Владимир Кличко / Фото: Twitter

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Знаменитые украинские боксеры-братья Кличко посетили благотворительный гала-концерт "Сердце для детей" в Германии. Благодаря пожертвованиям организаторам удалось собрать 18 097 586 евро. На мероприятии Кличко-младший встретился с маленьким мальчиком Ноа, который стал владельцем донорского сердца благодаря этой программе.

"Абсолютное удовольствие видеть Ноа гала-концерте! Обладатель донорского сердца он стал настоящей движущей силой! Подобные истории, включая всю работу с нуждающимися детьми, являются причиной того, что я поддерживал акцию долгое время. Сердечное спасибо всем донорам", – написал Владимир Кличко на своей странице в Twitter.

Одним из организаторов благотворительной акции стала жена игрока дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса Кэти. Правда, сам футболист особенного интереса к концерту не проявил. Когда журналисты ему дозвонились, он признался, что смотрит дома баскетбол. Правда, позже он согласился пожертвовать 10 тысяч евро.

Нико Росберг, Борис Беккер и Владимир Кличко

Нико Росберг, Борис Беккер и Владимир Кличко / Фото: Reuters

Всего гала-концерт посетили около 60 знаменитостей, в том числе бывший теннисист Борис Беккер, футболист сборной Германии Тимо Вернер, чемпион Формулы-1 Нико Росберг.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина поужинала в Киеве с Владимиром Кличко и назвала его легендой. Украинская теннисистка пообщалась со знаменитым соотечественником-боксером. Случилось это во время благотворительного вечера, на котором Свитолина собирала средства для украинского тенниса.

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

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благотворительность бокс донор Владимир Кличко

Источник: Сегодня|Спорт

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