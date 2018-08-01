Владимир Кличко: Я был в клетке СССР, а хотелось есть бананы и увидеть пальмы

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью сайту t-online.de рассказал какие книги изменили его жизнь и как он выбирал между медициной и спортом.

"Две книги изменили мою жизнь – "Финансист" Теодора Драйзера и "Робинзон Крузо" Даниеля Дефо. Я прочел эти книги, когда мне было 11 или 12. После них я понял: меня заперли как льва в клетке.

Я был в клетке СССР. Путешествовать было невозможно, если ты не был политиком или спортсменом. Для политика я был слишком молод, но для спорта подходил идеально. Мой брат уже много путешествовал благодаря кикбоксингу, а я понял, что бокс – это мой способ вырваться из клетки.

В СССР все носили одинаковую одежду, все читали одни и те же книги. У всех было одно и то же. Я же хотел искать новое. Я хотел открыть для себя мир. Хотел есть бананы, увидеть пальмы, пляжи и океаны. Других людей. И понял: "Я должен стать спортсменом". Рядом с нами был боксерский зал. Ребята с моего класса тоже пошли туда.

Я там научился боксу. И я стал путешествовать. В 14 лет я столкнулся с выбором: медицина или спорт. Решил, что медициной займусь позже, а вышло, что в боксе задержался на 27 лет. Рад, что стал спортсменом, но я не родился боксером. Только теперь могу чувствовать себя собой, но очень благодарен этому виду спорта", – признался Кличко.