Вот это вырубил: четыре года самому яркому нокауту в карьере Ломаченко

В этом бою украинец установил рекорд по скорости завоевания чемпионского титула в двух весовых категориях

Четыре года назад, 12 июня 2016 года, украинский боксер Василий Ломаченко установил рекорд по завоеванию титула чемпиона мира в двух весовых категориях за самые короткие сроки. В этот день Ломаченко нокаутировал чемпиона WBO во втором полулегком весе Романа Мартинеса.

К пятому раунду украинец настолько загонял соперника и тот начал пропускать удар за ударом. Очередная атака Василия оказалась решающей. Мартинес оказался на канвасе, а украинец записал в свой актив один из самых ярких нокаутов в карьере.

Это был седьмой поединок Ломаченко на профессиональном ринге. На тот момент он уже владел титулом чемпиона в полулегком весе по версии WBO.

Реклама В тренде ТОП-5 футбольных битв недели. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

С тех пор украинец успел подняться в легкий вес, завоевать титулы WBA, WBO, журнала "The Ring", и WBC, а также установил рекорд по самому быстрому завоеванию титула чемпионов в трех весовых категориях – ему понадобилось всего 12 боев.

Недавно Василий Ломаченко рассказал о будущем объединительном бое в США. Встреча украинского и американского боксеров запланирована на сентябрь в Лас-Вегасе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама