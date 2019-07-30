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Вот так разогрев: Поветкин и Фьюри встретятся перед боем Ломаченко

Вчера, 23:59

Экс-чемпион мира встретится с бывшим претендентом на чемпионский пояс

Свой последний бой Поветкин проиграл Джошуа

Свой последний бой Поветкин проиграл Джошуа / Фото: AFP

Вот так разогрев: Поветкин и Фьюри встретятся перед боем Ломаченко https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/0b0/260/5d40b0260c805.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/0b0/260/5d40b0260c805.jpg Бокс Экс-чемпион мира встретится с бывшим претендентом на чемпионский пояс

Британский боксер Хьюи Фьюри может стать соперником россиянина Александра Поветкина по бою, который пройдет 31 августа в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов.

"Вероятнее всего, соперником станет Хьюи Фьюри. На днях сможем подтвердить", – заявил Корнилов.

Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Поветкин в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.

На счету 24-летнего Фьюри, двоюродного брата бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри, 23 победы (13 нокаутом) и два поражения. В 2017 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам.

Главным поединком вечера бокса в британской столице 31 августа будет бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира.

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, 5 или 6. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану и он попадет по мне", – предположил украинец.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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бокс боксеры Александр Поветкин Хьюи Фьюри

Источник: ТАСС

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