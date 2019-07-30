Вот так разогрев: Поветкин и Фьюри встретятся перед боем Ломаченко

Британский боксер Хьюи Фьюри может стать соперником россиянина Александра Поветкина по бою, который пройдет 31 августа в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов.
"Вероятнее всего, соперником станет Хьюи Фьюри. На днях сможем подтвердить", – заявил Корнилов.
Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. Поветкин в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA.
На счету 24-летнего Фьюри, двоюродного брата бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри, 23 победы (13 нокаутом) и два поражения. В 2017 году он боксировал за титул чемпиона мира по версии WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам.
Главным поединком вечера бокса в британской столице 31 августа будет бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом за три титула чемпиона мира.
Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, 5 или 6. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану и он попадет по мне", – предположил украинец.
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