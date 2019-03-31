"Возможно, парень просто приехал отбыть номер": видео боя Гвоздик – Нгумбу

В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги

Александр Гвоздик. Фото: Instagram

"Возможно, парень просто приехал отбыть номер": видео боя Гвоздик – Нгумбу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/061/891/5ca061891d151.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/061/891/5ca061891d151.jpg 2019-03-31T09:44:33+03:00 Бокс В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги

Александр Гвоздик победил техническим нокаутом французского боксера конголезского происхождения Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Бой, прошедший в Филадельфии рано утром 31 марта, и завершился в пятом раунде, когда Нгумбу отказался от продолжения встречи, сославшись на травму ноги. Отметим, что Гвоздик занимает третье место в рейтинге боксеров своей весовой категории, Нгумбу – 25-е. Это была первая защита титула украинским боксером.

Видео боя Гвоздик – Нгумбу

"Я не был в его шкуре и не знаю, что с ним случилось на самом деле. Я не видел, чтобы произошло что-то серьезное. Возможно, парень просто приехал отбыть номер, не знаю. Конечно, это досадно, хотелось провести больше раундов, побоксировать. Тем более, мне за это время почти ничего не удалось показать, по сути, это было начало боя. Была нервозность, и только она начала проходить, а бой уже и закончился", – сказал Гвоздик после боя.

"Я не хотел бросаться на амбразуру с первого раунда, хотел прочувствовать соперника. В тот момент, когда я уже начал его чувствовать, начал понимать, что с ним делать – мы увидели, что произошло в ринге. Я нашел свой темп и ритм, и все закончилось. Вред ли фанаты увидели то, что они хотели. Но так бывает, я соперников себе не подбираю", – прокомментировал украинский боксер.

Гвоздик завоевал титул WBC в декабре прошлого года, победив канадца Адониса Стивенсона. На счету 31-летнего украинца стало 17 побед (14 досрочных) в 17 боях на профессиональном ринге.

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