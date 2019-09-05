"Все, тебе крышка!": Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамы

Настолько смелого соперника в карьере Александра Усика, похоже, еще не было

Александр Усик / Фото: Instagram

Интересный момент случился во время тренировки бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика (16-0, 12 КО) перед дебютом в супертяжелом весе. Лагерь Усика посетил обладатель пояса WBC в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) со своей семьей. И пока Александр Усик готовился к спаррингам, младший сын Гвоздика – Миша - пробрался в ринг с намерением побоксировать с Усиком.

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У присутствующих в зале это вызвало смех. Но Миша Гвоздик не обращал на это внимание. Он решительно ринулся с кулаками на Усика, и быть столкновению, если бы знаменитый боксер в шпагате не перепрыгнул своего "дерзкого" визави.

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После этого Усик схватил Гвозднецова-младшего, как он в шутку назвал Мишу Гвоздика, и со словами – "Все, тебе крышка!" – повалил мальчугана на ринг. Все это происходило на глазах у довольной смелостью своего сынишки супруги Гвоздика-старшего – жгучей брюнетки Дарьи.

Александр Гвоздик и его жена Дарья

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Александр Гвоздик и Александр Усик

Как мы писали ранее, букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Они напрочь не видят интриги в поединке, который состоится 12 октября в Чикаго. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга - 16.00, на ничейный исход - 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента.

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

Также сообщалось, Король кикбоксинга из Голландии запустил первую угрозу в сторону Усика. "У меня есть возможность доказать, что я хороший боксер в бою против, возможно, лучшего бойца независимо от весовой категории и самого технически подкованного боксера в мире. Кто-то может подумать, что это слишком сложный вызов, но я верю в себя. Жду возможности одержать победу 12 октября", – заявил оппонент Усика Тайрон Спонг.

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Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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