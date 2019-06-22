WBC перенес торги по бою Ломаченко – Кэмпбелл

Команды боксеров должны договориться на следующей неделе

Ломаченко в своем последнем бою побил Кроллу. Фото: AFP

Всемирный боксерский совет (WBC) согласился третий раз перенести торги по организации боя Василий Ломаченко (13-1-0, 10 КО) – Люк Кэмпбелл (20-2-0, 18 КО). Об этом сообщает Boxing Scene.

Команды боксеров заверили WBC, что успеют полюбовно договориться до среды, 26 июня, и именно столько времени Совет им выделил.

Ожидается, что поединок Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. На кону встречи будут стоять пояса WBC, WBO и WBA в легком весе.

Как мы писали ранее, Ломаченко объяснил, почему рискнет всем, что у него есть, в бою с Люком Кэмпбеллом. Украинский боксер выставляет на этот поединок оба своих чемпионских пояса и говорит следующее: "Это придает мне мотивации. Если ты являешься чемпионом и ты действительно считаешь себя лучшим, то чего тебе бояться и зачем держать пояс по одной версии, а выставлять по другой? Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле".

Смотрите, как Ломаченко избивал в своем последнем бою британца Кроллу





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " WBC перенес торги по бою Ломаченко – Кэмпбелл". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"