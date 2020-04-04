"Я бы не сказал, что он расстроился": промоутер Усика рассказал о срыве боя с Чисорой

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк во время карантина в связи с пандемией коронавируса рассказал о судьбе поединке Усик – Чисора.

"Относительно Усика, да он очень здравомыслящий человек. Он осознавал, понимал и очень профессионально к этому отнесся. Более того, очень мудро. Он не бросил все и не ушел из тренировочного лагеря, Саша продолжил доводить начатое дело до конца, держа в голове, что бой может состояться в июле. Для того, чтобы проведенная работа не пропала зря. Его отношение к этому: "На все воля Всевышнего, а мы должны просто смиряться с тем, что происходит, и принимать это как должное, с благодарностью". Вот такая его позиция. Я бы не сказал, что он расстроился или сильно разочаровался. Он очень по-философски и мудро воспринял эту информацию", – сказал Красюк.