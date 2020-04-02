Хэппивирус превратился в коронавирус: российский тренер заразился после шуток с Усиком

Российский тренер по боксу Антон Кадушин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. В конце марта Кадушин вернулся из Лондона, где присутствовал на лицензионном турнире к Олимпийским играм 2020 года. Напомним, что во время предолимпийского турнира три боксера подхватили коронавирус.

"Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19. Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах.

Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, одышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова.

28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днем. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь ибуклином, дышу физраствором через небулайзер.

Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, все будет хорошо", – написал тренер.