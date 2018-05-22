Яркии эмоции девушки Владимира Кличко

Хейден Панеттьер во время фотосессии доказала, что она – хорошая актриса

Девушка и мать ребенка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко американка Хейден Панеттьер показала, насколько она хорошая актриса. Во время фотосессии Панеттьер показала разнообразные эмоции. Отметим, что актриса снялась более чем в 20 фильмах и в нескольких десятках ТВ-шоу, также Хейден записала несколько песен, но известными они не стали.

Напомним, что Владимир Кличко со своей гражданской супругой воспитывают дочь Кайю Евдокию, которая родилась в декабре 2014 года. Семья проживает в США.

























В недавнем интервью Кличко признался, что хочет второго ребенка. Добавим, что украинец и американка так и не узаконили свой брак.

В апреле прошлого года Владимир Кличко в Лондоне проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. Как потом выявилось, это был последний бой в карьере легендарного чемпиона. В августе Кличко заявил, что завершает боксерскую карьеру.

Ранее мы писали, что НВО признал поединок между Кличко и Джошуа лучшим боем 2017-го года. В голосовании экспертов он опередил сентябрьское противостояние между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.