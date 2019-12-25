Знаменитый боксер Мейвезер подарил дочери автомобиль стоимостью 150 тысяч долларов

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Один из самых богатых спортсменов в истории спорта, боксер Флойд Мейвезер, сделал дорогой подарок своей дочери. Американец решил осчастливить Иянну на Рождество новеньким автомобилем Mercedes-Benz G63, который стоит около 150 тысяч долларов. Похоже, у Флойда такое хоби – дарить детям машины. Ранее, как мы писали, он осчастливил подобным подарком сына.

"Счастливого Рождества", – написал 42-летний боксер под фото в своем аккаунте в Instagram. Его дочери Иянне сейчас 19 лет, а всего у спортсмена четверо детей.

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Естественно, что девушка обрадовалась и поблагодарила отца – также через Instagram. И заявила, что это лучшее Рождество в её жизни. Еще Иянна похвасталась тем, что количество подписчиков на её странице в социальной сети достигло одного миллиона. Интересно, что ник у нее – moneyyaya. Напомним, money в переводе означает "деньги"...

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