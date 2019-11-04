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Знаменитый украинский боксер бросил спорт и работает дальнобойщиком в США

4 ноября, 22:45

Супертяжеловес не смог восстановиться после тяжелой травмы ноги

Вячеслав Глазков

Вячеслав Глазков / Фото: AFP

Экс-претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе 35-летний украинец Вячеслав Глазков завершил профессиональную карьеру боксера и уже третий год работает дальнобойщиком в США. Свой последний бой он провел 17 января 2016 года против американца Чарльза Мартина за титул чемпиона мира по версии IBF, который ранее принадлежал Владимиру Кличко.

В третьем раунде боя Глазков неудачно оступился и получил тяжелю травму – разрыв передней крестообразной связки правого колена. Украинец перенес операцию, а затем и шестимесячную реабилитацию, но осенью 2016 года во время пробежки порвал мениск и снова лег под нож.

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За чемпионский бой Глазков получил рекордный гонорар в своей профессиональной карьере. На него украинец приобрел жилье в США и грузовик, после чего устроился водителем-дальнобойщиком. По информации источника, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 зарабатывает около 10 000 долларов в месяц.

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Глазков на профессиональном ринге одержал 21 победу (13 – нокаутом), потерпел одно поражение и один бой завершился ничьей.

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Источник: Чемпион

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