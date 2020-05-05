Звезда "Игры престолов" дебютирует в боксе в бою с наследником Вирастюка

Знаменитый актер попробует себя на ринге против 180-килограммового Холла

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, прославившийся после сьемок в сериале "Игра престолов", где он сыграл Григора "Гору" Клигана, планирует в 2021 году дебютировать на боксерском ринге. Ранее мы писали, из-за чего сорвался поединок мэра Киева Виталия Кличко и депутата Госдумы Николая Валуева.

Афишу своего дебютного поединка в боксе Бьернссон разместил на своей странице в Instagram. Соперником исландского великана станет британец Эдди Холл. Бой состоится в Лас-Вегасе.

Ранее Бьернссон установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге – 501 килограмм. Предыдущее достижение принадлежало как раз Холлу. Также 32-летний британец обладает титулом "Самый сильный человек мира", ранее принадлежавший знаменитому украинцу Василию Вирастюку.

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Отметим, что габариты Холла 191 см роста и вес в 181,5 кг, а рост Бьернссона составляет 206 см при весе в 200 кг.

Смотрите, как Бьернссон устанавливает мировой рекорд:

Интересно, что Бьернссон на профессиональном уровне играл в баскетбол и выступал за исландские команды, но из-за травмы колена вынужден был переключиться на силовые виды спорта. В 2013 году он принял участие в сьемках четвертого сезона "Игры престолов", после чего приобрел мировую славу. В 2015 году Хафтор спарринговал со звездой UFC ирландцем Конором Макгрегором.

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Смотрите нокаут в поединке против самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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