Несостоявшийся бой мэра и депутата: из-за чего сорвался поединок Кличко и Валуева

Российский боксер-супертяжеловес Николай Валуев рассказал, почему его поединок с нынешним мэром Киева украинцем Виталием Кличко так и не состоялся. Ранее мы сообщали, что Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса – депутат Госдумы России даже привел цифры в подтверждение своих слов.

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"Как только возникла идея этого боя, я сразу поехал в зал. Я понимал, что потребуется время на различные переговоры. Но с момента, когда все ударили по рукам, уже нужно находиться на определенной стадии подготовки. Останется мало времени, чтобы реализовать себя до момента выхода в ринг. В первом варианте мы просто не смогли договориться, и Виталий выбрал себе другого соперника, который был на примете. Я подозревал, что у него был запасной вариант, и он по этому поводу особо не переживал.

Потом разговоры продолжились, но договорные условия никак не изменились. Я понял, что если буду находиться в состоянии ожидания, то просто потеряю время. На счастье или на беду, я решил углубленно заняться своим здоровьем и узнал, что мне необходимо заканчивать карьеру", – признался Валуев в интервью YouТube-каналу "Ушатайка".